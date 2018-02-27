Новое изображение безрамочного смартфона Xiaomi Mi MIX 2S

Ранее стало известно, что анонс Xiaomi Mi MIX 2S состоится 27 марта этого года – в сеть утекло изображение приглашения на соответствующее мероприятие. Сегодня же в сети было найдено новое его изображение, дающее ответ на ряд вопросов.

Xiaomi Mi MIX 2S

На снимке запечатлен лишь экран Xiaomi Mi MIX 2S, но уже видно, что он имеет вытянутую форму, и плюс у него нет выреза под камеру. Следовательно, дизайн мобильника особо не изменится, и фронталку либо полностью уберут, либо поместят на верхней грани экрана, поскольку текущее ее расположение в правом нижнем углу никому не пришлось по душе. Ранее утекшая информация гласит, что новый Xiaomi Mi MIX 2S будет укомплектован двойной камерой на 16+16 Мп, батареей 4400 мАч и новейшим процессором Qualcomm 845, самым мощным в 2018 году.

Комплект дополнят 256 Гб постоянной памяти и модулем ОЗУ на 8 гигабайтов, а вот экран останется прежним – это будет панель IPS с соотношением сторон 18:9 и высоким разрешением Full HD+. Ходят слухи о стеклянной тыльной панели, что позволяет сделать предположение о наличии беспроводной зарядки, которая явно станет трендом 2018 года. Добавим также, что на 27 марта запланирован официальный анонс трех новых флагманов от Huawei – P20, P20 Lite и P20 Plus. Их показ состоится в Париже, тогда как Xiaomi Mi MIX 2S представят в Поднебесной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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