Новое изображение безрамочного смартфона Xiaomi Mi MIX 2S

Ранее стало известно, что анонс Xiaomi Mi MIX 2S состоится 27 марта этого года – в сеть утекло изображение приглашения на соответствующее мероприятие. Сегодня же в сети было найдено новое его изображение, дающее ответ на ряд вопросов.



На снимке запечатлен лишь экран Xiaomi Mi MIX 2S, но уже видно, что он имеет вытянутую форму, и плюс у него нет выреза под камеру. Следовательно, дизайн мобильника особо не изменится, и фронталку либо полностью уберут, либо поместят на верхней грани экрана, поскольку текущее ее расположение в правом нижнем углу никому не пришлось по душе. Ранее утекшая информация гласит, что новый Xiaomi Mi MIX 2S будет укомплектован двойной камерой на 16+16 Мп, батареей 4400 мАч и новейшим процессором Qualcomm 845, самым мощным в 2018 году.



Комплект дополнят 256 Гб постоянной памяти и модулем ОЗУ на 8 гигабайтов, а вот экран останется прежним – это будет панель IPS с соотношением сторон 18:9 и высоким разрешением Full HD+. Ходят слухи о стеклянной тыльной панели, что позволяет сделать предположение о наличии беспроводной зарядки, которая явно станет трендом 2018 года. Добавим также, что на 27 марта запланирован официальный анонс трех новых флагманов от Huawei – P20, P20 Lite и P20 Plus. Их показ состоится в Париже, тогда как Xiaomi Mi MIX 2S представят в Поднебесной.