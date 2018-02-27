«Живое» фото смартфона Huawei P20: тройной камеры все же не будет

Опубликовано новое фото смартфона Huawei P20, до анонса которого остается ровно один месяц. Снимок предоставлен инсайдеров Эваном Блассом, и он очень удивлен отсутствием ранее заявленной тройной камеры на тыльной панели.

Huawei P20

Вообще, к Huawei P20 очень много вопросов – в частности, зачем ему понадобилась кнопка Home на лицевой панели в эпоху безрамочных аппаратов, и почему ему тогда не сделали отдельные кнопки управления. Опять же, куда делась тройная камера, которую Huawei так активно тизерит в китайском сегменте интернета?

Само собой, она будет в Р20 Plus, но чем тогда интересен обычный Р20? Пока что нельзя заметить ни одного конкурентного преимущества – возможно, все дело в алгоритмах, которые смогут улучшить работу камеры, но сказать наверняка пока что не представляется возможным. По сути, Huawei P20 – это новый китайский флагман, и его анонс состоится 27 марта в Париже вместе с моделями Lite и Plus, базовой и топовой соответственно. Его конкурентами станут уже анонсированный Samsung S9, продажи которого начнутся 16 марта этого года, а также пока еще не представленный Xiaomi Mi 7, на который все возлагают очень большие надежды.

Максим Мишенев, MobileDevice


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