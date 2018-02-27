Смартфон BlackBerry Ghost показался на первом изображении

В сети опубликовано первое изображение смартфона BlackBerry Ghost, который будет анонсирован в текущей половине года. Рендер предоставил известный инсайдер Эван Бласс, что позволяет не сомневаться в его подлинности.

BlackBerry Ghost

Увы, новый BlackBerry Ghost имеет крайне мало общего с оригинальными аппаратами BlackBerry – дизайн на 146% обычный, и это самый традиционный моноблок, коих на рынке десятки. Продаваться смартфон первое время будет в Индии, затем выйдет в КНР, и лишь потом устремится на международный рынок, но пока что сложно сказать, стоит ли он того, чтобы ждать его и тратить на него кровно заработанные.

По слухам, BlackBerry Ghost станет чуть ли не флагманом некогда канадского бренда, и ему приписывают ОС Android 8.1 Oreo из коробки, до 6 Гб ОЗУ, большой сенсорный экран без рамок и металлический корпус, с обеих сторон обрамленный усиленными стеклянными панелями. Звучит многообещающе, но все это есть и других смартфонах топового сегмента, так что пока непонятно, чем BlackBerry Ghost сможет удивить. То ли дело вертикальный слайдер BlackBerry Priv, у которого в этом году появится потомок в виде его же второго поколения. Смартфон сможет похвастаться не только передовой начинкой, но и аппаратной клавиатурой, а BlackBerry Ghost рискует остаться незамеченным.

Максим Мишенев, MobileDevice


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