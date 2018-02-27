MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X за $150

На выставке MWC 2018 в Барселоне китайская компания Leagoo продемонстрировала новый смартфон Leagoo S9, который является точной копией юбилейного флагмана Apple iPhone X.

Leagoo S9 оснащен 5,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1512?720 пикселей и соотношением сторон 18,9:9. Аппаратной основой смартфона стал процессор MT6750 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Помимо этого, Leagoo S9 обладает двойной основной камерой с датчиками 13+2 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Китайский производитель не смог скопировать сенсор Face ID, так что распознавание лица работает по фронтальной камере. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Работает устройство под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Когда стартуют продажи Leagoo S9 пока неизвестно. Стоимость новинки составит всего лишь $149.99.