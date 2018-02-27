Абоненты lifecell могут проверить совместимость смартфонов и SIM-карт с 4G

В Украине 6 марта пройдет второй тендер на частоты, нужные для развертывания сетей 4G — в диапазоне 1800 МГц. Уже весной операторы обещают запустить тесты новой услуги в крупных городах. Пока что абоненты могут проверить свои смартфоны и SIM-карты на готовность к работе в сетях 4G. , пишут AIN.UA

Для абонентов lifecell можно узнать, поддерживает ли смартфон и карта этот стандарт, либо по номеру 5433 в колл-центре, либо в приложении «Mой lifecell», предварительно обновив его.

Абоненты lifecell могут проверить совместимость смартфонов и SIM-карт с 4G

Если карта не поддерживает 4G, ее можно поменять в любом из магазинов lifecell за 30 грн, при этом абоненту начисляется 1 ГБ мобильного интернета.

В сети «Киевстар» эту же проверку можно провести, отправив USSD-запрос на номера *245*4# для проверки карты и *245*5# — для проверки смартфона, в сети «Vodafone Украина» — на номер *222# и нажать кнопку вызова. В ответ операторы высылают сообщение с результатами проверки, а также с информацией о том, где можно заменить SIM-карту на USIM. Замена карт в этих сетях производится бесплатно.


Ольга Карпенко, AIN


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