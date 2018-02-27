Samsung Galaxy S9: результаты бенчмарков и автономности

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 прошел тестирование в самых популярных бенчмарках. На испытание попала модель, работающая на базе восьмиядерного процессора Exynos 9810 с 4 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy S9 Titan

Так в тесте производительности AnTuTu новый флагман набрал 241470 баллов, обогнав при этом все существующие на рынке смартфоны, более чем на 15000 баллов, в том числе и iPhone X на базе мощнейшего Bionic A11.

Galaxy S9 Benchmarks

Что касается производительности графического ядра Galaxy S9 оказался чуть быстрее Galaxy S8 и других прошлогодних флагманов на Android. Лидерами в этом тесте по-прежнему остаются iPhone X/8/8 Plus. Согласно результатам Geekbench, в одноядерном и многоядерном тестировании Galaxy S9 гораздо быстрее всех прошлогодних флагманов на Android, но отстает от последних iPhone.


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