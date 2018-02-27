Apple выпустит три iPhone в этом году

Согласно сообщению одного из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg, компания Apple в нынешнем году выпустит три новых смартфона. Это будут обновленная версия iPhone X, большой iPhone X Plus и более бюджетная модель.

iPhone X

iPhone X Plus оснастят огромным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688?1242 пикселей. Также будут сохранены «козырек» в верхней части дисплея, функция Face ID и двойная камера. Возможно, для некоторых регионов, будет доступен iPhone X Plus с двумя SIM-картами.

Бюджетная модель iPhone 2018 также сохранит дизайн нынешнего iPhone X и технологию Face ID. Однако корпус новинки будет изготовлен из алюминия, а не из стали, а вместо OLED-экрана аппарат получит LCD-экран.

Все три новых смартфона будут работать на базе процессора Apple A12, и в качестве программного обеспечения использовать iOS 12. Кроме стандартных цветов:черного и белого цвета, появится и золотой цвет корпуса. Предположительно, дебют трех новых iPhone состоится осенью текущего года.


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