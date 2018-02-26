MWC 2018: двойная камера Sony снимает в полной темноте

На выставке MWC 2018 в Барселоне компания Sony представила прототип двойной камеры для смартфонов, которая способна делать качественные снимки в условиях слабой освещённости. Также японский производитель показал и новый процессор обработки изображений с технологией Sony Fusion.

Sony Fusion

Для того, чтобы захватить максимальное количество света и обработать изображение, данная технология, при плохом освещении, способна одновременно запускать две камеры.

Sony Fusion
Sony Fusion
Sony Fusion

В то время как большинство недорогих мобильных камер могут снимать ISO не более 6400, Sony делает фото с ISO до 51200 и записывает видеоматериалы с ISO 12800. Благодаря этому, камера сможет снимать высококачественные фото в полной темноте.


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