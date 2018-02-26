MWC 2018: смартфон Vivo Apex с огромным экраном и выдвижной камерой

На выставке MWC 2018 китайская компания Vivo презентовала концептуальный смартфон под названием Apex с самыми тонкими рамками в мире и дисплеем, занимающим 98% площади фронтальной панели. Помимо этого, нижняя часть дисплея способна распознавать отпечатки пальцев, а фронтальная камера размещена внутри корпуса и при необходимости выезжает из верхней части всего за 0,8 секунды.

Vivo Apex

В недавнем Vivo X20 Plus UD сканер отпечатков размещен в одном конкретном месте дисплея, тогда как у Apex вся нижняя половина экрана является сканером. При этом по заявлениям представителей компании разблокировка происходит за считанные 0,7 секунды.

Vivo Apex
Vivo Apex
Vivo Apex

Толщина верхних и нижних рамок OLED-дисплея составляет лишь 1,8 мм и 4,3 мм соответственно. Разработчик заявил, что все элементы установлены на гибкой плате, а вместо традиционного динамика используется технология Screen SoundCasting, приводящая к колебанию самого дисплея для создания звука, благодаря чему удалось уменьшить рамки.

Vivo Apex
Vivo Apex
Vivo Apex
Vivo Apex
Vivo Apex

Главный вице-президент Vivo Алекс Фэн сообщил:
Apex – демонстрация нашего постоянного стремления к установлению новых отраслевых стандартов и обеспечению лучшего мобильного опыта. Благодаря прорыву в аудио, фотографии и технологии сканирования отпечатков пальцев, Vivo по-прежнему стремится реализовать наше видение будущего смартфонов. То, что мы демонстрируем в этом концептуальном гаджете, является частью инновационного конвейера. Мы продолжим изучать все возможности, чтобы предоставить потребителям наилучший опыт.

К сожалению, Vivo Apex на данный момент является лишь прототипом и не пригоден к массовому производству, поэтому ожидать появления девайса в продаже не приходится. Однако компания наверняка будет использовать наработки смартфона для создания будущих флагманов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обновление iOS 11.2.6 породило ряд проблемОбновление iOS 11.2.6 породило ряд проблем
MWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 CompactMWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact
Новые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагманаНовые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагмана
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтраСмартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтра
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2018: двойная камера Sony снимает в полной темнотеMWC 2018: двойная камера Sony снимает в полной темноте
MWC 2018: имиджевый смартфон Nokia 8 SiroccoMWC 2018: имиджевый смартфон Nokia 8 Sirocco
Новое фото Xiaomi Mi 7: тыльная панель смартфона лишена уникальностиНовое фото Xiaomi Mi 7: тыльная панель смартфона лишена уникальности
MWC 2018: док-станция Samsung DeX Pad превращает S9 в тачпадMWC 2018: док-станция Samsung DeX Pad превращает S9 в тачпад
Смартфон Mi Mix 2S Xiaomi покажет лишь через месяцСмартфон Mi Mix 2S Xiaomi покажет лишь через месяц
MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80
MWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернетаMWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернета
MWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 CompactMWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact
MWC 2018: ZTE Blade V9 с двумя камерами и NFC представлен официальноMWC 2018: ZTE Blade V9 с двумя камерами и NFC представлен официально
Смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтраСмартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтра
Последние новости
Подгружаем последние новости