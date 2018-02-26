MWC 2018: смартфон Vivo Apex с огромным экраном и выдвижной камерой

На выставке MWC 2018 китайская компания Vivo презентовала концептуальный смартфон под названием Apex с самыми тонкими рамками в мире и дисплеем, занимающим 98% площади фронтальной панели. Помимо этого, нижняя часть дисплея способна распознавать отпечатки пальцев, а фронтальная камера размещена внутри корпуса и при необходимости выезжает из верхней части всего за 0,8 секунды.

В недавнем Vivo X20 Plus UD сканер отпечатков размещен в одном конкретном месте дисплея, тогда как у Apex вся нижняя половина экрана является сканером. При этом по заявлениям представителей компании разблокировка происходит за считанные 0,7 секунды.

Толщина верхних и нижних рамок OLED-дисплея составляет лишь 1,8 мм и 4,3 мм соответственно. Разработчик заявил, что все элементы установлены на гибкой плате, а вместо традиционного динамика используется технология Screen SoundCasting, приводящая к колебанию самого дисплея для создания звука, благодаря чему удалось уменьшить рамки.

Главный вице-президент Vivo Алекс Фэн сообщил:

Apex – демонстрация нашего постоянного стремления к установлению новых отраслевых стандартов и обеспечению лучшего мобильного опыта. Благодаря прорыву в аудио, фотографии и технологии сканирования отпечатков пальцев, Vivo по-прежнему стремится реализовать наше видение будущего смартфонов. То, что мы демонстрируем в этом концептуальном гаджете, является частью инновационного конвейера. Мы продолжим изучать все возможности, чтобы предоставить потребителям наилучший опыт.

К сожалению, Vivo Apex на данный момент является лишь прототипом и не пригоден к массовому производству, поэтому ожидать появления девайса в продаже не приходится. Однако компания наверняка будет использовать наработки смартфона для создания будущих флагманов.