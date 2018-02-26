MWC 2018: док-станция Samsung DeX Pad превращает S9 в тачпад

Компания Samsung официально анонсировала фирменную док-станцию DeX Pad для новых флагманов S9 и S9+. Новинка кардинально отличается от первого поколения образца 2017 года, обладая совершенно другой концепцией и полностью переработанным дизайном.



Смартфон в Samsung DeX Pad располагается полностью горизонтально, и его даже можно использовать в качестве тачпада, что весьма удобно в ряде случаев. Новинка поддерживает передачу на большой экран в формате Quad HD против Full HD у первого поколения, и под нее уже существует более 40 приложений, адаптированных под настольный интерфейс, и есть даже игрушки. Однако общая идея Samsung DeX Pad изменений не претерпела: это по-прежнему полезный аксессуар, превращающий смартфон в компактный системный блок, жаль лишь, что не на Windows 10.

