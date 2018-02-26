MWC 2018: док-станция Samsung DeX Pad превращает S9 в тачпад

Компания Samsung официально анонсировала фирменную док-станцию DeX Pad для новых флагманов S9 и S9+. Новинка кардинально отличается от первого поколения образца 2017 года, обладая совершенно другой концепцией и полностью переработанным дизайном.

Samsung DeX Pad

Смартфон в Samsung DeX Pad располагается полностью горизонтально, и его даже можно использовать в качестве тачпада, что весьма удобно в ряде случаев. Новинка поддерживает передачу на большой экран в формате Quad HD против Full HD у первого поколения, и под нее уже существует более 40 приложений, адаптированных под настольный интерфейс, и есть даже игрушки. Однако общая идея Samsung DeX Pad изменений не претерпела: это по-прежнему полезный аксессуар, превращающий смартфон в компактный системный блок, жаль лишь, что не на Windows 10.

Samsung DeX Pad

Прошивка аппаратов даже получила специальный десктопный интерфейс, чтобы пользоваться было максимально удобно, и интерфейсов у нее даже больше, чем в новых яблочных ноутбуках. У Samsung DeX Pad есть порт USB-C, два полноразмерных порта USB и выход HDMI, вот только от сетевой карты почему-то было решено отказаться. Стоимость Samsung DeX Pad на данный момент неизвестна, а в продажу она поступит одновременно со смартфонами S9 и S9+, то есть в середине марта этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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