Смартфон Mi Mix 2S Xiaomi покажет лишь через месяц

Похоже, MWC 2018 обойдется без громких премьер от компании Xiaomi – флагман Mi 7 она покажет лишь в марте, а сегодня стало известно, что и премьера имиджевого Mi Mix 2S перенесена на более поздний срок.

Mi Mix 2S

Показ смартфона тоже пройдет в первый месяц весны. Если точнее, то презентация Xiaomi Mi Mix 2S назначена на 27 марта – в этот же день, как ни странно, китайский А-бренд Huawei покажет свои флагманские смартфоны серии Р20. На данный момент есть два параметра Mi Mix 2S, которые уже официально подтверждены – смартфон совершенно точно будет работать на Android 8 Oreo уже из коробки, и в него обязательно встроят процессор Qualcomm 845. Данный CPU, как известно, является самым мощным по состоянию на текущий день, и первые его достойные конкуренты выйдут никак не раньше осени этого года.

Mi Mix 2S получит безрамочный экран и новое расположение фронтальной камеры – ее, вероятно, впишут непосредственно в дисплей, тем самым полностью избавившись от нижней рамки. Кроме того, имиджевый мобильник от Xiaomi почти наверняка обзаведется двойной основной камерой, ибо тренд, беспроводной зарядкой, ибо тоже тренд и рядом других аппаратных плюшек, чтобы выглядеть более интересным на фоне основных конкурентов. Напомним, что оригинальный Mi Mix 2 вышел ровно полгода назад.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обновление iOS 11.2.6 породило ряд проблемОбновление iOS 11.2.6 породило ряд проблем
MWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 CompactMWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact
Новые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагманаНовые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагмана
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтраСмартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтра
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2018: имиджевый смартфон Nokia 8 SiroccoMWC 2018: имиджевый смартфон Nokia 8 Sirocco
Новое фото Xiaomi Mi 7: тыльная панель смартфона лишена уникальностиНовое фото Xiaomi Mi 7: тыльная панель смартфона лишена уникальности
MWC 2018: смартфон Vivo Apex с огромным экраном и выдвижной камеройMWC 2018: смартфон Vivo Apex с огромным экраном и выдвижной камерой
Безрамочный флагман Xiaomi Mi MIX 2S представят 27 мартаБезрамочный флагман Xiaomi Mi MIX 2S представят 27 марта
MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80
Новые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагманаНовые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагмана
Смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтраСмартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтра
MWC 2018: представлен смартфон LG V30S/V30S+MWC 2018: представлен смартфон LG V30S/V30S+
Alcatel 1X стал первым смартфоном на Android GoAlcatel 1X стал первым смартфоном на Android Go
iOS и Android заняли весь рынок смартфоновiOS и Android заняли весь рынок смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости