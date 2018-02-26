Смартфон Mi Mix 2S Xiaomi покажет лишь через месяц

Похоже, MWC 2018 обойдется без громких премьер от компании Xiaomi – флагман Mi 7 она покажет лишь в марте, а сегодня стало известно, что и премьера имиджевого Mi Mix 2S перенесена на более поздний срок.



Показ смартфона тоже пройдет в первый месяц весны. Если точнее, то презентация Xiaomi Mi Mix 2S назначена на 27 марта – в этот же день, как ни странно, китайский А-бренд Huawei покажет свои флагманские смартфоны серии Р20. На данный момент есть два параметра Mi Mix 2S, которые уже официально подтверждены – смартфон совершенно точно будет работать на Android 8 Oreo уже из коробки, и в него обязательно встроят процессор Qualcomm 845. Данный CPU, как известно, является самым мощным по состоянию на текущий день, и первые его достойные конкуренты выйдут никак не раньше осени этого года.



Mi Mix 2S получит безрамочный экран и новое расположение фронтальной камеры – ее, вероятно, впишут непосредственно в дисплей, тем самым полностью избавившись от нижней рамки. Кроме того, имиджевый мобильник от Xiaomi почти наверняка обзаведется двойной основной камерой, ибо тренд, беспроводной зарядкой, ибо тоже тренд и рядом других аппаратных плюшек, чтобы выглядеть более интересным на фоне основных конкурентов. Напомним, что оригинальный Mi Mix 2 вышел ровно полгода назад.