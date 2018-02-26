Безрамочный флагман Xiaomi Mi MIX 2S представят 27 марта

Представитель Xiaomi на своей странице в Twitter сообщил о том, что презентация нового безрамочного флагманского смартфона Mi MIX 2S состоится 27 марта.

Помимо этого, было подтверждено использование новейшего топового чипсета Snapdragon 845 и обнародованы результаты тестирования в AnTuTu. В бенчмарке смартфон набрал 270 000 баллов, что на 50-70 000 баллов больше современных флагманов.

Xiaomi Mi MIX 2S будет оснащен 6-дюймовым 2K-дисплеем, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, системой распознавания лица вместо сканера отпечатков пальцев, а также системой жестов аналогичной iPhone X и заменяющей основные навигационные клавиши. К примеру, свернуть приложение и перейти в меню многозадачности можно с помощью свайпа вверх из нижней части дисплея.

Фронтальная камера была перемещена с нижней рамки в небольшой «козырек» в правом верхнем углу. Также отличительной особенностью новинки станет двойная основная камера. Xiaomi Mi MIX 2S выполнен в аналогичном с предшественниками дизайне, характеризующемся практически полным отсутствием рамок вокруг дисплея и стеклянной задней панелью.