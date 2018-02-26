MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80

На выставке Mobile World Congress 2018, которая проходит сейчас в Барселоне, компания ZTE представила смартфон в рамках программы Android Go, под названием ZTE Tempo Go.

Новинка поставляется с 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854?480 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой Tempo Go стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 в тандеме с 1 ГБ оперативной памяти. Чип объединяет четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1,1 ГГц и графический контроллер Adreno 304. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей LTE Cat.4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с в сторону абонента.

Объем встроенного флеш-накопителя составляет 8 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 32 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 2200 мАч. Имеется 3,5-мм аудио-разъём и порт microUSB 2.0. Поддерживаются LTE , Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS .