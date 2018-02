MWC 2018: смартфон ZTE Tempo Go на Android Go стоит $80

Примечательно, что стоимость ZTE Tempo Go составляет всего $80. Как и другие устройства программы Android Go, смартфон рассчитан на развивающийся рынок Индии и стран Африки.

На выставке Mobile World Congress 2018, которая проходит сейчас в Барселоне, компания ZTE представила смартфон в рамках программы Android Go, под названием ZTE Tempo Go.

