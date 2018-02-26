Новые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагмана

Неизвестный пользователь обнародовал две фотографии посредственного качества, демонстрирующие грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi7 синего цвета с глянцевой тыльной панелью. Хотя снимки и не содержат технические спецификации, но они подтверждают дизайн новинки.

Xiaomi Mi7

На задней панели расположена вертикальная двойная камера, между модулями которой размещена двухтоновая LED-вспышка. Передняя панель замазана автором, поэтому трудно судить о рамках вокруг дисплея, за исключением очень тонкой верхней рамки, которая и подтверждает ранние утечки. Справа размещены кнопки включения и регулировки громкости. Расположение сканера отпечатков пальцев под защитным стеклом экрана или на боковой стороне подтвердить по снимках невозможно.

Xiaomi Mi7
Xiaomi Mi7

Xiaomi Mi7 будет оснащен 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, 16-Мп двойной основной камерой, а также аккумулятором емкостью 4 480 мАч.

Xiaomi Mi7 будет представлен уже в апреле, поэтому в ближайшее время последует большое количество сливов информации о новинке.


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