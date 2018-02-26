MWC 2018: Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

Сегодня на выставке MWC 2018 компания Sony Mobile Communications представила флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Корпус обеих новинок покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Sony Xperia XZ2 получил 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой стал новый процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 400 ГБ.

Помимо этого, флагман обладает 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX400 и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Камера Motion Eye способна записывать видео в формате 4K HDR, а также снимать в режиме сверх замедленной съёмки (Super slow motion) со скоростью 960 кадров в секунду в разрешении Full HD.

Емкость аккумулятора составляет 3180 мАч. Поддерживается технология быстрой и беспроводной зарядки стандарта QI. Также стоит отметить наличие 3,5-мм аудио-разъёма, стерео-динамиков и сканера отпечатков пальцев на задней панели. Xperia XZ2 работает под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Аппарат получил защиту от воды и пыли по стандарту IP65/68. Его размеры составляют 153?72?11,1 мм, вес – 198 граммов.

Sony Xperia XZ2 Compact является компактной версией Xperia XZ2. Задняя панель новинки выполнена из поликарбоната. Xperia XZ2 Compact оснащен 5-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 2870 мАч без встроенной беспроводной зарядки и модулем LTE Cat.15. Размеры смартфона составляют 135?65?12,1 мм, вес – 168 граммов.

Sony Xperia XZ2 Compact

Новинки поддерживают приложение 3D Creator, с помощью которого можно создавать 3D-модели объектов или лиц друзей с основной камеры, а также 3D-селфи с помощью фронтальной.

Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact доступны в четырех цветовых вариантах: серебристом, чёрном, зелёном и розовом. В продаже обе новинки появятся уже в следующем месяце. Стоимость пока не известна.