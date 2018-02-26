MWC 2018: ZTE Blade V9 с двумя камерами и NFC представлен официально

Китайская компания ZTE на MWC 2018 презентовала новый смартфон среднего класса – Blade V9.

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9 оснастили стеклянными панелями спереди и сзади и 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей. Аппаратной основой новинки выступает восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 450.

ZTE Blade V9

Будет доступно две модификации с различным объемом памяти: у первого 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, у второго – 4 и 64 ГБ. Помимо этого, Blade V9 получил двойную основную камеру с модулями 16+5 Мп и 13-Мп фронтальную камеру, которая имеет возможность снимать Full HD-видео с частотой 30 кадр/сек.

ZTE Blade V9

Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч. Заряжать смартфон предполагается через порт MicroUSB. Также стоит отметить наличие 3,5 мм аудио-разъема и сканера отпечатков пальцев. Размеры Blade V9 составляют 151.4?70.6?7.6 мм. Работает смартфон под управлением ОС Android 8.0 Oreo.

ZTE Blade V9

ZTE Blade V9 доступен в двух цветовых гаммах: черной и золотистой. Старт продаж намечен на апрель текущего года. Стоимость смартфона не превысит $300.


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