Смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact покажут уже завтра

В понедельник, 26 февраля, состоится официальный анонс смартфонов Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, а уже сегодня в сеть слили их рендеры. Мобильники выглядят на 90% одинаково и отличаются, по сути, одними лишь размерами.

Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

Безрамочнными новые Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact назвать никак нельзя – боковых рамок нет, но верхняя и нижняя очень даже в наличии. Дизайн смартфонов получился классическим, без особых нововведений, и корпус старшей модели с обеих сторон закрыт стеклом Gorilla Glass 5, тогда как его рамка выполнена из алюминия. У «Компакта» стекло есть только спереди, а тыльная панель полностью отлита из металла.

Это означает, что у Sony Xperia XZ2 есть беспроводная зарядка, тогда как Xperia XZ2 Compact ее лишен. Фотокамера на тыльной панели будет всего лишь одна – 19 Мп с диафрагмой F/1.8, что позволит надеяться на качественные снимки. Сканер отпечатков пальцев расположат на тыльной панели. Смартфоны получили батареи емкостью 3180 и 2870 мАч соответственно, что не так уж и много для флагманских аппаратов. Все прочие подробности о Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact станут известны уже завтра – их покажут на Mobile World Congress 2018 в Барселоне.

Максим Мишенев, MobileDevice


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