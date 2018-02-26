Устройства Apple «следят» за непреднамеренными экстренными вызовами в 911

Устройства Apple «следят» за непреднамеренными экстренными вызовами в 911

Компания Apple работает с местной полицией, чтобы исправить всплеск непреднамеренных экстренных вызовов до 911, которые происходят из центра распределения и ремонта компании в Элк-Гроув, штат Калифорния.

Большое количество звонков продолжается в течение нескольких месяцев. Диспетчеры службы 911 слышат только тишину, когда приходят звонки.

«Мы относимся к этому серьезно и работаем с местными правоохранительными органами, чтобы расследовать причину и сделать так, чтобы это не продолжалось», — сказал представитель Apple в интервью CBS 13 Sacramento.

Компания много работает, чтобы прекратить отправку сотрудников, занимающихся реальными чрезвычайными ситуациями в течение дня.

Полиция уже заявила, что «общественная безопасность вне опасности» из-за сложившейся ситуации.

Apple пока не подтвердила, какое устройство или устройства совершают вызовы 911.

И iPhone, и Apple Watch имеют режим SOS, который может набирать аварийные службы несколькими нажатиями.

Функция SOS должна была спасать жизни. И пока неясно, привязана ли она к этой проблеме.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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