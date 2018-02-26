Устройства Apple «следят» за непреднамеренными экстренными вызовами в 911
Компания Apple работает с местной полицией, чтобы исправить всплеск непреднамеренных экстренных вызовов до 911, которые происходят из центра распределения и ремонта компании в Элк-Гроув, штат Калифорния.
Большое количество звонков продолжается в течение нескольких месяцев. Диспетчеры службы 911 слышат только тишину, когда приходят звонки.
«Мы относимся к этому серьезно и работаем с местными правоохранительными органами, чтобы расследовать причину и сделать так, чтобы это не продолжалось», — сказал представитель Apple в интервью CBS 13 Sacramento.
Компания много работает, чтобы прекратить отправку сотрудников, занимающихся реальными чрезвычайными ситуациями в течение дня.
Полиция уже заявила, что «общественная безопасность вне опасности» из-за сложившейся ситуации.
Apple пока не подтвердила, какое устройство или устройства совершают вызовы 911.
И iPhone, и Apple Watch имеют режим SOS, который может набирать аварийные службы несколькими нажатиями.
Функция SOS должна была спасать жизни. И пока неясно, привязана ли она к этой проблеме.
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26.02.2018 05:27
26.02.2018 05:27