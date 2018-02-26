Samsung представила Galaxy S9 и S9+

Мировые продажи новинок стартуют 16 марта.

Корпорация Samsung представила новые модели телефонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла 25 февраля в Барселоне.

The Verge отмечает, что внешне новинки очень похожи на Galaxy S8 и S8+, которые компания представила в прошлом году.

Телефоны оснащены "безграничными" экранами диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. В Galaxy S9 одна задняя камера; в S9+ задних камер две: широкоформатная и основная (разрешение во всех случаях 12 мегапикселей; все они поддерживают оптическую стабилизацию).

Galaxy S9 и S9+ могут снимать замедленные видео с частотой до 960 кадров в секунду.

Samsung утверждает, что телефоны хорошо снимают как при хорошем освещении, так и при недостатке света: каждая камера оснащена двойной апертурой (F1.5 и F2.4).

Пользователи новых моделей могут создавать "селфимоджи" - эмодзи, похожие на них. Телефон анализирует лицо человека и создает 3D-модель с такой же мимикой. Анимацией можно делиться, как видео или гифками.

Из новых способов разблокировки смартфона - функция под названием Intelligent Scan ("интеллектуальное сканирование"). Она совмещает сканирование радужки глаза и распознавание лица фронтальной камерой.

Такой тандем позволяет увеличить точность и безопасность распознавания пользователя, а также улучшает результаты в темноте или при ярком освещении.

Galaxy S9 поставляется со встроенной памятью 64 гигабайта, S9+ - 64 и 256 гигабайт. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти до 400 гигабайт; вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.

Мировые продажи Galaxy S9 и Galaxy S9+ стартуют 16 марта. Гаджеты можно будет приобрести в черном (Midnight Black), пурпурном (Purple), голубом (Coral Blue) и сером (Titanium Gray) цветах.

