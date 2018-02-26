MWC 2018: представлен смартфон LG V30S/V30S+

В нулевой день работы выставки MWC 2018, которая формально откроется лишь завтра, прошел показ нового корейского смартфона LG V30S/V30S+, флагмана до выхода LG Judy. Это улучшенная версия смартфонов V30 и V30+ соответственно, и изменений в них, прямо скажем, немало.

LG V30S/V30S+

В частности, теперь в LG V30S/V30S+ можно встретить 256 Гб постоянной памяти, тогда как ранее было лишь 128 гигабайтов. Все прочие аппаратные характеристики менять не стали, и потому будем иметь дело со смартфонами, экраны которых основаны на матрице POLED с диагональю 6 дюймов и разрешением Quad HD+. Процессор здесь стоит Qualcomm 835, объем ОЗУ увеличен до 6 Гб, а емкость батареи равна 3300 мАч, плюс в наличии двойная фотокамера на 16+13 Мп.

Главным нововведением являются сразу три искусственных интеллекта из состава платформы ThinQ – AI CAM, QLens и Bright Mode, и все они направлены на улучшение качества снимков, то есть работают в паре со встроенными фотокамерами. Кроме того, Qlens позволяет определять объекты в кадре и искать его стоимость в интернете. Стоимость смартфонов LG V30S/V30S+ пока не установлена, и даты релиза у них тоже есть, но зато есть сразу два новых цвета корпуса – синий и серый. Флагман LG Judy, потомок LG G6, увидит свет в июне этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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