MWC 2018: HMD представила возрождение Nokia 8110

К выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, компания HMD Global представила новую версию легендарного Nokia 8110.

Nokia 8110

Напомним, что оригинальный Nokia 8110 вышел в далеком 1997 году и был выполнен в виде необычного слайдера изогнутой формы. На старте продаж стоила более $1000 и за счет формы корпуса среди русскоязычных пользователей получила название «банан». Кстати, именно этот телефон использовали в культовом фильме «Матрица».

Nokia 8110
Nokia 8110
Nokia 8110

Новый Nokia 8110 является продолжением легендарной модели телефона. Новинка поддерживает LTE-связь и идет с предустановленными современными приложениями, вроде Google Assistant или мессенджеров.

Nokia 8110 представляет собой бюджетный телефон и оснащается 4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA и 2-мегапиксельной основной камерой, процессором Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти.

Nokia 8110
Nokia 8110
Nokia 8110
Nokia 8110
Nokia 8110
Nokia 8110

Время автономной работы составляет 25 дней. Телефон поставляется с предустановленными приложениями, такими как Facebook, Twitter, Google Maps и голосовой помощник Google Assistant. Новинка доступна в черном и желтом цветовых вариантах. Начало продаж запланирован на май нынешнего года. Стоимость Nokia 8110 составляет €79.




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