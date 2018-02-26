iOS и Android заняли весь рынок смартфонов

Еще всего лишь пять лет назад рынок смартфонов был поделен между самыми разными платформами: помимо iOS и Android были еще Windows Phone, BlackBerry OS и многие другие. Но сейчас все изменилось, и операционки от Google и Apple по состоянию на начало текущего года вытеснили практически всех конкурентов.



Согласно официальной статистике, доля iOS и Android мирового рынка смартфонов по итогу 2017 года составила 99,9 процента, то есть на все остальные платформы приходится лишь 0,1 процента, и их вполне можно причислить к погрешности. Причиной таких перестановок являются сразу несколько факторов: многие девелоперы отказались от поддержки своих проектов, и в результате те же Windows 10 Mobile и Firefox OS канули в Лету.



Да и авторы приложений не спешат писать программы под заведомо непопулярные мобильные ОС, и потому все самые актуальные утилиты пишутся исключительно под iOS и Android. За 2017 год было продано 1,32 миллиарда смартфонов на Android, и им досталось 85,9% рынка. Устройства на iOS в количестве 215 миллионов заняли оставшиеся 14%, и в сравнении с 2016 годом видим падение спроса на яблочные гаджеты ровно на 1 миллион. Android-устройства, напротив, продаются лучше – 1,32 млрд в 2017 против 1,27 млрд годом ранее.