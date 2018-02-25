Обновление iOS 11.2.6 породило ряд проблем

Недавний апдейт iOS 11.2.6 исправил ошибку с индийским символом, блокирующем многие мессенджеры. Помимо этого, были исправлены и другие более мелкие ошибки. Однако, спустя некоторое время выяснилось, что апдейт содержит новые ошибки.

Некоторые пользователи начали жаловаться и выкладывать скриншоты, что после обновления до iOS 11.2.6 у них исчезает индикатор уровня заряда аккумулятора в статусной строке в верхнем правом углу. На данный момент остаётся неизвестна распространенность проблемы среди моделей iPhone и iPad .

У некоторых пользователей индикатор заряда восстанавливался после открытия меню «Настройки», но снова исчезал на домашнем экране или в сторонних приложениях. У некоторых других пользователей даже просмотр «Настроек» не приводил к появлению индикатора заряда в статусной строке. Таким образом, единственным способом проверить уровень заряда у столкнувшихся с ошибкой является посещение раздела «Аккумулятор» в меню «Настройки».