MWC 2018: смартфон с искусственным интеллектом LG V30S

К открытию выставки MWC 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне, южнокорейская компания LG Electronic презентовала наследника своего флагманского смартфона LG V30 2017 года под названием LG V30S ThinQ.

LG V30S

Главной особенностью новинки станет система искусственного интеллекта ThinQ с самыми часто используемыми функциями, ведущими из которых являются Vision AI для камеры и Voice AI для распознавания голосовых команд.

Vision AI содержит 3 функции: AI CAM, QLens, а также Bright Mode. AI CAM анализирует объекты в кадре и предлагает оптимальный режим съемки из 8 представленных. QLens распознает изображения и сканирует QR-коды для совершения онлайн-покупок. Bright Mode благодаря специальным алгоритмам увеличивает яркость изображений в 2 раза. Голосовой интерфейс Voice AI совместно Google Assistant содержит 32 голосовые команды LG с самыми популярными функциями, не поддерживаемыми Google Assistant.

LG V30S
LG V30S
LG V30S

Из аппаратных изменений LG V30S ThinQ стоит выделить увеличенный до 6 ГБ объём ОЗУ и до 128 или 256 ГБ ПЗУ. Остальные изменения являются исключительно программными, при этом LG пока что не собирается портировать их на прошлогодний V30. Однако, в случае положительной реакции на ThinQ в V30S система искусственного интеллекта возможно будет перенесена и на другие смартфоны LG, включая V30.

LG V30S ThinQ будет представлен в 2 цветовых вариациях – серой и синей. Новинка станет доступна уже в марте в Корее, а затем и других регионах. Рекомендованная стоимость объявлена не была.


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