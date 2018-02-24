В ОРЛО возобновили работу Vodafone

Это единственный оператор мобильной связи, работающий на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Компания Vodafone Ukraine (ЧАО "ВФ Украина", раньше - "МТС-Украина") сообщает о восстановлении мобильной связи в Луганске. Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - сообщает она.

Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопросы восстановления мобильной связи в Донецке.

Напомним, 22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии. Это не первый подобный случай. Первый раз сигнал Vodafone исчез на всей неподконтрольной территории Донбасса 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. 19 января сигнал был восстановлен на территории Луганской области. В Донецке его нет до сих пор.

Vodafone Ukraine - последний украинский оператор, который до сих пор продолжает работу на территории ОРДЛО.