В ОРЛО возобновили работу Vodafone
Это единственный оператор мобильной связи, работающий на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Компания Vodafone Ukraine (ЧАО "ВФ Украина", раньше - "МТС-Украина") сообщает о восстановлении мобильной связи в Луганске. Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора.
"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - сообщает она.
Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопросы восстановления мобильной связи в Донецке.
Напомним, 22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии. Это не первый подобный случай. Первый раз сигнал Vodafone исчез на всей неподконтрольной территории Донбасса 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. 19 января сигнал был восстановлен на территории Луганской области. В Донецке его нет до сих пор.
Vodafone Ukraine - последний украинский оператор, который до сих пор продолжает работу на территории ОРДЛО.
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Mobile
24.02.2018 14:29