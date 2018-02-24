В смартфон Energizer Power Max P490S встроили большой дисплей и четыре камеры

На Mobile World Congress 2018, выставке, которая откроется уже завтра, состоится анонс нового смартфона Energizer Power Max P490S. Аппарат позиционируется в качестве долгоиграющего, но в этом пока есть большие сомнения, поскольку емкость его АКБ не шибко большая.



В Energizer Power Max P490S встроили батарейку на 4000 мАч, как во многих смартaонах Xiaomi, но, с другой стороны, здесь нет прожорливых потребителей энергии – даже экран здесь при соотношении сторон 18:9 имеет диагональ 4,95 дюйма и разрешение qHD или 960х480 пикселей. Смартфон построен на процессоре MediaTek MT6739 с четырьмя ядрами по 1,3 ГГц и модулем LTE , располагает фотокамерами 5+0,3 Мп спереди и 8+0,3 Мп сзади, а также 2 Гб RAM и штатным накопителем на 16 гигабайтов.



С такой начинкой расход заряда батареи 4000 мАч будет длиться днями, так что Energizer Power Max P490S вполне может оправдать звание долгожителя. Аппарат сразу работает под ОС Android 8 Oreo, так что никаких апдейтов ждать не потребуется, плюс у него есть пара слотов под SIM-карту и слот под microSD. Цена и дата анонса Energizer Power Max P490S не сообщаются.