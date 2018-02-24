Рендеры планшета Huawei MediaPad M5 Pro опубликованы в сети

В интернете получили распространение полуофициальные рендеры планшетного компьютера Huawei MediaPad M5 который станет новым флагманом модельного ряда Huawei. Гаджет работает на ОС Android и по функционалу ничем не отличается от более бюджетных аппаратов.

Huawei MediaPad M5 Pro

На данный момент Huawei MediaPad M5 не анонсирован официально, но его вполне могут показать на MWC 2018 через два дня. По слухам, компьютер построят на одном из современных чипов серии Kirin, и выйдет он в версиях с экраном на 8,4 и 10,8 дюйма, причем последняя может получить приставку Pro к своему названию. Дизайна у Huawei MediaPad M5 Pro, равно, как и у младшей версии, нет – он выглядит так же, как и десятки современных планшетов, но зато его экран держит высокое разрешение Quad HD, которое на деле пригодится только при просмотре фильмов. Фронтальная камера планшета получит разрешение 8 Мп, а основная – 13 Мп, плюс будут присутствовать 32 или 64 Гб постоянной памяти в дополнение к 4 Гб ОЗУ.

Huawei MediaPad M5 Pro

В качестве процессора может быть задействован Kirin 960 образца 2016 года – достаточно мощный чип, ранее устанавливавшийся во флагманские модели смартфонов. Есть намеки на наличие в Huawei MediaPad M5 Pro слота под SIM-карты, что указывает на потенциальную поддержку сотовых сетей LTE, и стоить такой планшет будет от 520 евро за минимальную комплектацию.

Максим Мишенев, MobileDevice


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