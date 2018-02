General Mobile 8 Go станет первым смартфоном на Android 8 Go

В сети показали фотографии нового смартфона General Mobile 8 Go родом из Турции. Это будет один из первых (если вовсе не первый) смартфонов на базе ОС Android 8 Oreo Go.



Напомним, что Android Go – это облегченная версия мобильной ОС от Google с соответствующими облегченными приложениями. Все основные функции остались на месте, и лишь убрали все красивости, поедавшие ОЗУ и встроенную память. Сам смартфон относится к бюджетному сегменту и предлагает базовый функционал, но при этом экран 18:9, пусть и с диагональю всего 5 дюймов. Его разрешение, к слову, составило 1440х720 точек или HD+.



Новый General Mobile 8 Go укомплектован 1 Гб оперативной памяти, фотокамерой на 13 Мп (параметры передней камеры не сообщаются) и батареей на 3500 мАч, что является его основным преимуществом – от батареи он будет работать очень долго. Мобильник построен на процессоре MediaTek MT6739, в котором есть модуль LTE , и в нем также присутствуют два слота под SIM-карты, модуль ROM на 16 гигабайтов и слот microSD для его расширения. Уже из коробки General Mobile 8 Go будет работать на самой современной на данный момент прошивке Android 8.1 Oreo Go со всеми апдейтами безопасности. Покажут смартфон на MWC 2018 уже послезавтра.