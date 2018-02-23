Абоненты «Vodafone Украина» могут проверить, работает ли их смартфон и SIM-карта с 4G

Оператор связи «Vodafone Украина» 23 февраля запустил сервис, с помощью которого его абоненты могут проверить совместимость своих смартфонов и SIM-карт с 4G-сетями. Сервис работает бесплатно, пишут AIN.UA .

Для проверки нужно выслать USSD-запрос: набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор вышлет SMS-сообщение с результатами проверки, а также с информацией о том, где можно заменить SIM-карту на USIM, если есть такая необходимость.

Оператор обещает заменять карты на те, которые работают с сетью 4G, бесплатно, в любом из фирменных магазинов (их перечень есть на сайте компании ).

Аналогичный сервис действует для абонентов «Киевстар»: для этого нужно набрать *245*4# для проверки карты и *245*5# — для проверки смартфона.

Оператор связи lifecell пока не запускал подобных сервисов для проверки.

Отметим, что коммерческий запуск 4G-услуги в сетях украинских операторов ожидается только к лету этого года, но тестовые запуски операторы обещают провести в крупных городах уже к апрелю. А на первых закрытых тестах редакция уже побывала.