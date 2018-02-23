Официальные изображения смартфона Nokia 7+

В сети появились официальные снимки готовящегося к выпуску смартфона Nokia 7+. Новинка будет являться устройством среднего класса. Дизайн Nokia 7+ сохранит от своего предшественника Nokia 7, но станет немного больше и мощнее.

Nokia 7 Plus

Предположительно, Nokia 7+ оснастят 6-дюймовм дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss, фронтальной камерой на 16 Мп и дактилоскопическим сканером.

Nokia 7+
Nokia 7+
Nokia 7+

Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 ГБ. с возможностью расширения microSD-картами до 128 ГБ. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Компания HMD Global к выставке MWC 2018, 25 февраля проведет мероприятие, на котором представит бюджетный Nokia 1, флагман Nokia 9 и модель среднего сегмента Nokia 7+.


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