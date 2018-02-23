Apple готовит водонепроницаемые AirPods

Apple в ближайшее время представит новые беспроводные наушники AirPods – сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на компетентные источники.

Второе поколение AirPods со служебным номером B288 оснастят обновленным беспроводным чипом W2 для управления Bluetooth-соединением, который был использован в смарт-часах Apple Watch 2017 года. Также наушники будут воспринимать фразу «Привет, Siri» (Hey, Siri) для активации голосового помощника, как в iPhone или смарт-колонках HomePod.

Третье поколение AirPods будет выпущено в 2019 году и будет водонепроницаемым, хотя погружение в воду гаджет не выдержит.