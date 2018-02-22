LG представила бюджетные смартфоны K8 и K10 (2018)

Компания LG Electronics в скором времени представит два бюджетных смартфона K8 и K10. Новинки получат 5,0- и 5,3-дюймовые дисплеи с разрешением 1280 ? 720 пикселей.

LG K8 (2018) оснастят четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 16 ГБ. Помимо этого, аппарат будет обладать 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Емкость аккумулятора составит 2500 мАч. Габариты – 146,3 ? 73,2 ? 8,2 мм, вес – 152 грамма.

LG K10 получит восьмиядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц, 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной памяти. K10 выйдет в двух вариантах – Alpha и Plus. Основная камера в зависимости от модификации будет использовать датчик с 8 Мп (версия K10?) или 13 Мп, фронтальная – с 5 (K10?) или 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Размеры – 148,7 ? 75,3 ? 8,68 мм, вес – 162 грамма.

Обе новинки получат поддержку Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, порт Micro-USB 2.0, слот microSD и FM-тюнер. Работать телефоны будут под управлением ОС Android 7.1.2 Nougat. Аппараты выйдут в трех цветовых вариантах: Aurora Black (чёрный), Moroccan Blue (синий) и Terra Gold (золотистый). Официальный релиз LG K8 и K10 состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне. Стоимость новинок пока неизвестна.