LG представила бюджетные смартфоны K8 и K10 (2018)

Компания LG Electronics в скором времени представит два бюджетных смартфона K8 и K10. Новинки получат 5,0- и 5,3-дюймовые дисплеи с разрешением 1280 ? 720 пикселей.

K8 и K10 (2018)

LG K8 (2018) оснастят четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 16 ГБ. Помимо этого, аппарат будет обладать 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Емкость аккумулятора составит 2500 мАч. Габариты – 146,3 ? 73,2 ? 8,2 мм, вес – 152 грамма.

LG K10 получит восьмиядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц, 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной памяти. K10 выйдет в двух вариантах – Alpha и Plus. Основная камера в зависимости от модификации будет использовать датчик с 8 Мп (версия K10?) или 13 Мп, фронтальная – с 5 (K10?) или 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Размеры – 148,7 ? 75,3 ? 8,68 мм, вес – 162 грамма.

Обе новинки получат поддержку Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, порт Micro-USB 2.0, слот microSD и FM-тюнер. Работать телефоны будут под управлением ОС Android 7.1.2 Nougat. Аппараты выйдут в трех цветовых вариантах: Aurora Black (чёрный), Moroccan Blue (синий) и Terra Gold (золотистый). Официальный релиз LG K8 и K10 состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне. Стоимость новинок пока неизвестна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
В Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложениеВ Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение
Смартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодииСмартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодии
Украинская команда создала кошелек для криптовалюты Hideez WalletУкраинская команда создала кошелек для криптовалюты Hideez Wallet
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Специалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярныСпециалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярны
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
Безрамочные смартфоны Moto G6 засветились в подробностяхБезрамочные смартфоны Moto G6 засветились в подробностях
Смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1 показались на пресс-рендерахСмартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1 показались на пресс-рендерах
Смартфоны Nokia обошли по популярности устройства Sony и HTCСмартфоны Nokia обошли по популярности устройства Sony и HTC
Qualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/сQualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/с
Xiaomi представила безрамочный смартфон Redmi Note 5 за $150Xiaomi представила безрамочный смартфон Redmi Note 5 за $150
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
Смартфон Oppo A71 (2018) представлен официальноСмартфон Oppo A71 (2018) представлен официально
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy J8 (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy J8 (2018)
Последние новости
Подгружаем последние новости