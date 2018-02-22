4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы

Украинские мобильные операторы готовятся к запуску связи нового поколения - 4G. Этот формат передачи данных будет значительно быстрее нынешнего 3G, но и платить за него придется больше.

Президент компании «Киевстар» Петр Чернышов сообщил, что новые тарифы 4G будут дороже на 10-20 гривен, чем действующие. Новость передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ .

Линейку тарифов 4G планируют запустить к концу лета – началу осени. В компании также сообщили, что 4G будет доступен и в нынешних тарифах, однако в новых будут предложены лучшие условия – более высокая скорость и большее количество трафика.