4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы

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Украинские мобильные операторы готовятся к запуску связи нового поколения - 4G. Этот формат передачи данных будет значительно быстрее нынешнего 3G, но и платить за него придется больше.

Президент компании «Киевстар» Петр Чернышов сообщил, что новые тарифы 4G будут дороже на 10-20 гривен, чем действующие. Новость передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Линейку тарифов 4G планируют запустить к концу лета – началу осени. В компании также сообщили, что 4G будет доступен и в нынешних тарифах, однако в новых будут предложены лучшие условия – более высокая скорость и большее количество трафика.

Первыми смогут опробовать связь 4-го поколения жители крупнейших городов Украины: Киева, Днепра, Одессы, Харькова. Также базовые станции 4G установят в Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Львове, Хмельницком, Ужгороде. Планируется активно развивать 4G в курортных регионах – в окрестностях Одессы и на Азовском побережье Запорожской области. Запуски первых базовых станций должны состояться в апреле-мае.


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