В Xiaomi Mi Max 3 встроят беспроводную зарядку

В этом году компания Xiaomi представит множество новых смартфонов, и отдельное внимание она уделит полноценному фаблету Mi Max 3. Третье поколение модели грозится стать еще лучше (хотя куда уж лучше-то?) второго, особенно в плане всяких аппаратных фишек, и в нем даже будет беспроводная зарядка.

Xiaomi Mi Max 3

Ждать Xiaomi Mi Max 3 следует этой весной, вероятнее всего, в марте, и это будет просто гигантский фаблет с экраном на 7 дюймов и размерами равно как у 6,44-дюймового Xiaomi Mi Max 2 за счет уменьшения толщины рамок дисплея. Он, к слову, получит разрешение Full HD+ и соотношение сторон 18:9, так что нас ждет настоящий мини-планшет, и это очень интересно. В составе мобильника будут присутствовать наконец-то NFC-модуль для бесконтактных платежей, два слота под SIM-карты, отдельный слот microSD, сканер радужки глаза, сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и батарея на 5500 мАч.

Все это в Xiaomi Mi Max 3 дополнится мощным процессором Qualcomm 660, прошивкой Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9 и двойной камерой с модулями от Samsung на тыльной панели, тогда как спереди расположится один сенсор Sony IMX363, который будет участвовать в процессе распознавания пользователя по лицу. К слову, помимо беспроводной зарядки, у Xiaomi Mi Max 3 будет еще и ускоренная по USB-C, так что ждем с нетерпением: как и у второго поколения, у третьего не будет ни одного конкурента на рынке.

Максим Мишенев, MobileDevice


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