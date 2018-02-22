Названа стоимость 4-камерного смартфона Blu Vivo X

Компания Blu раскрыла стоимость своего нового смартфона Vivo X со стеклом Gorilla Glass 3 на лицевой панели. Это 4-камерный смартфон, то есть обе камеры, фронтальная и основная, являются здесь двойными.

Blu Vivo X

Смартфон Blu Vivo X относится к среднему классу и собирается на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P25, располагая при этом 64 Гб постоянной и 4 Гб оперативной памяти. Под усиленным стеклом от Corning расположена матрица IPS с диагональ 6 дюймов, но слабым разрешением HD+ или 1440х720 точек, которого будет недостаточно для таких размеров. Дисплей обладает тонкими рамками и занимает 80% лицевой панели. В составе есть два слота под SIM-карты, поддержка накопителей microSD и прошивка Android 7 от Google.

Стоит Blu Vivo X ровно 250 долларов США, и эта цена включает в себя основную камеру на 13+5 Мп с апертурой F/2.0. Спереди стоят более интересные сенсоры на 20+5 Мп с углом обзора 120 градусов, что позволит делать панорамные селфи-фотографии. Сзади у смартфона есть сканер отпечатков пальцев, а внутри установлен отличный аккумулятор на 4010 мАч с поддержкой 10-ваттной ускоренной зарядки. В продажу Blu Vivo X поступит до конца текущего квартала, но пока неизвестно, посетит ли он нашу страну.

Максим Мишенев, MobileDevice


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