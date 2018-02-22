Появились фотографии прототипа смартфона Huawei P20

Смартфон Huawei P20 станет новым флагманом китайского А-бренда, и до его анонса остается немногим более месяца. Всем уже известно, что это будет первый в мире моноблок с тройной камерой, однако сегодня в сеть выложили его «живые» фотографии, где этих самых камер всего две.



Но не нужно заранее отказываться от покупки Huawei P20 и подыскивать альтернативу в модельном ряду Xiaomi – безусловно, у этого бренда есть немало интересных новинок, но три камеры у Huawei P20 все же будут, поскольку на фото изображен его прототип. Впрочем, еще есть вероятность наличия тройного модуля только у старшей версии Huawei P20 Plus, и всю правду мы узнаем только во время анонса – 27 марта этого года в Париже. На фото новый флагман сравнивается с моделью Р10, и сразу видно, что грядущий аппарат получил намного более упрощенный дизайн тыльной панели – теперь она выгляди как у всех, и она полностью утратила уникальность.

