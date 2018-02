В Xiaomi Mi 7 встроят функцию Always On

Always On, в частности, есть у текущего флагмана Samsung S8, но она все равно влияет на расход заряда батареи, что бы там ни утверждали разработчики. Новый Xiaomi Mi 7 получит экран OLED, что тоже может многим не понравиться из-за особенностей таких матриц – они имеют свойство постепенно выгорать, а отображаемые ими цвета слишком «кислотные» по сравнению с традиционными панелями IPS. Но это уже дело вкуса. В оснащение Xiaomi Mi 7 войдут 6 Гб ОЗУ, до 256 Гб постоянной памяти, ОС Android 8 Oreo с прошивкой MIUI 9 и мощный процессор Qualcomm 845, плюс обещана функция распознавания лиц, которой не требуется так много сенсоров, как Face ID от Apple . По слухам, смартфон дополнят беспроводной зарядкой и основной двойной камерой с искусственным интеллектом, как нынче модно. На MWC 2018 нас также ждет анонс безрамочного стиляги Xiaomi Mi Mix 2S с новой аппаратной начинкой, ну а флагман Mi 7 должен получить еще и Plus-версию с увеличенной диагональю экрана.

Функция Always On, позволяющая многим флагманским смартфонам выводить базовую информацию (дату, время, уведомления) на дисплей, даже когда тот выключен, может появиться в новом Xiaomi Mi 7. Анонс этого смартфона ожидается либо на MWC 2018, либо в течение марта этого года.

