Флагман Samsung Galaxy S9 показали вживую

Смартфон Samsung Galaxy S9, анонс которого пройдет в Барселоне уже в это воскресенье, сегодня показали на «живом» фото. Выглядит он, как и предполагалось, ровно точно так же, как и текущий S8, хотя определенные, пусть и незначительные, отличия у него все же присутствуют.

Samsung Galaxy S9

Экран смартфона Samsung Galaxy S9 сохранил форму, разрешение и физические размеры, и над ним есть тонкая рамка под все сенсоры, камеру и динамик. нижняя рамка уменьшилась в размерах, а содержимое боковых торцов не изменилось – даже кнопку запуска помощника Bixby, до сих пор не выучившего русский язык, оставили. Основные изменения во внешности Samsung Galaxy S9 кроются сзади: камера осталась одинарной (двойная есть только в старшем Samsung Galaxy S9+), но сканер отпечатков пальцев теперь расположен не сбоку от нее, а под ней, и не вплотную, а на небольшом расстоянии.

Samsung Galaxy S9

Цена Samsung Galaxy S9 пока не сообщается, а к характеристикам смартфона относятся батарея 3000 мАч, 64 Гб ROM, 4 Гб RAM, экран 5,8 дюйма Super AMOLED Quad HD+, а также процессор Qualcomm 845 или Samsung 9810 в зависимости от региона распространения. Разрешение основной камеры составит ровно 12 Мп, а прошивку обновят до Android 8 Oreo.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
В Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложениеВ Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение
Смартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодииСмартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодии
Украинская команда создала кошелек для криптовалюты Hideez WalletУкраинская команда создала кошелек для криптовалюты Hideez Wallet
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy S9: первые «живые» фотоSamsung Galaxy S9: первые «живые» фото
Опубликованы новые пресс-фото флагманов Samsung Galaxy S9/S9+Опубликованы новые пресс-фото флагманов Samsung Galaxy S9/S9+
LG Judy – новое название флагмана G7LG Judy – новое название флагмана G7
Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9
В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845
Безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 2S показали на видеоБезрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 2S показали на видео
FCC показала смартфон Huawei P20 Lite вживуюFCC показала смартфон Huawei P20 Lite вживую
Флагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАчФлагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАч
Samsung выпустит смартфон Galaxy J4Samsung выпустит смартфон Galaxy J4
Почему Samsung прекратила выпуск прошивки Android Oreo для S8?Почему Samsung прекратила выпуск прошивки Android Oreo для S8?
Последние новости
Подгружаем последние новости