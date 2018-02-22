Флагман Samsung Galaxy S9 показали вживую

Смартфон Samsung Galaxy S9, анонс которого пройдет в Барселоне уже в это воскресенье, сегодня показали на «живом» фото. Выглядит он, как и предполагалось, ровно точно так же, как и текущий S8, хотя определенные, пусть и незначительные, отличия у него все же присутствуют.



Экран смартфона Samsung Galaxy S9 сохранил форму, разрешение и физические размеры, и над ним есть тонкая рамка под все сенсоры, камеру и динамик. нижняя рамка уменьшилась в размерах, а содержимое боковых торцов не изменилось – даже кнопку запуска помощника Bixby, до сих пор не выучившего русский язык, оставили. Основные изменения во внешности Samsung Galaxy S9 кроются сзади: камера осталась одинарной (двойная есть только в старшем Samsung Galaxy S9+), но сканер отпечатков пальцев теперь расположен не сбоку от нее, а под ней, и не вплотную, а на небольшом расстоянии.

