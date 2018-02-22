TENAA протестировал смартфон Honor 7C с широкоформатным экраном

Китайский регулятор TENAA провел тестирование нового смартфона Honor 7C с большим вытянутым экраном с соотношением сторон 18:9. Аппарат готовится к международному релизу, и в продажу он поступит в двух модификациях и трех цветах корпуса.



Купить Honor 7C можно будет в черном, золотом и синем вариантах окраски, и весить он будет 165 граммов при толщине 8 миллиметров. Лицевую панель моноблока займет экран на 6 дюймов с разрешением HD+, что уже говорит о суммарной его бюджетности. Основная камера получит сенсоры на 13 и 20 Мп, а емкость батареи составит 2900 мАч. В смартфоне будет некая фронтальная камера из двух модулей, а также корпус из металла, порт USB-C с быстрой зарядкой, ОС Android 8 Oreo с прошивкой EMUI 8 и некий восьмиядерный процессор на частоте 1,8 ГГц.



Базовая версия Honor 7C наделена 3 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти, тогда как в старшей при сохранении этого же объема ROM установлен 4-гигабайтный модуль RAM. По предварительным данным, дебют Honor 7C состоится в апреле этого года, сразу после анонса флагманов серии Р20, назначенного на 27 марта. Или же его покажут на MWC 2018 уже на следующей неделе в качестве некоего аперитива перед выходом топовых моделей.