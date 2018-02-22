Тройная камера смартфона Huawei P20 Plus показалась на фото

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал реальную фотографию готовящегося к выпуску смартфона Huawei P20 Plus. Как видно на снимке новый флагман действительно получит тройную основную камеру. Предполагается, что один из датчиков монохромный, другой цветной, а третий – телефото.

Huawei P20

Кроме трех сенсоров, расположенных вертикально, также можно заметить еще один сенсор. Его предназначение пока неизвестно. Согласно слухам, тройная основная камера, которой будут обладать Huawei P20 и Huawei P20 Plus, позволит делать снимки с 40-мегапиксельным разрешением и 5-кратным оптическим зумом.

Huawei P20 Plus

Презентация новинок китайского производителя состоится 27 марта в Париже. Как ожидается, там будут представлены Huawei P20, Huawei P20 Plus и Huawei P20 Lite.


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