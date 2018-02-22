Житель Львовской области отдал SMS-мошенникам 16 тыс. гривен

Мужчина получил сообщение о якобы выиграше автомобиля.

?Житель Львовской области отдал SMS-мошенникам 16 тыс. гривен
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Фото: SMMplanner

Во Львовской области мужчина отдал 16 тыс. гривен мошенникам, приславшим ему SMS о выигрыше автомобиля.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

20 февраля к правоохранителям братился 34-летний житель житель Каменки-Бугской. Мужчина сообщил, что на его телефон пришло сообщение о том, что он выиграл автомобиль. Но для того, чтобы его получить, необходимо оплатить 3% от стоимости выигрыша.

"На радостях заявитель перечислил средства в сумме 16 тыс. гривен через платежный терминал, однако впоследствии понял, что его обманули", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к преступлению лиц.

"В очередной раз напоминаем! Никто не раздает ценных призов просто так, тем более, если участия в розыгрыше вы не принимали. Лучше всего такое сообщение проигнорировать и сообщить в полицию о попытке мошенничества, ведь организаторы официальных акций не просят участников перечислять средства за выигрыш", - подчеркнули в полиции.

Напомним, 31-летний киевлянин выманил у 25 граждан 3,6 млн гривен под предлогом распродажи служебных авто Министерства инфраструктуры.


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