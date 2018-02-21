Samsung Galaxy S9: первые «живые» фото

За несколько дней до официального анонса Samsung Galaxy S9 в Фейсбуке появилась фотография грядущей новинки от вьетнамского магазина техники. Как видно на изображениях, по сравнению с прошлогдней моделью, внешне новый флагман почти не изменился.

Изменения коснутся лишь расположения дактилоскопического сканера: теперь он будет находится под модулем камеры, а не справа, как у Galaxy S8.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат 5,8- и 6,2-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с разрешением 2960?1440 пикселей. В США флагман поступит с восьмиядерным процессором Snapdragon 845 с частотой 2,6 ГГц. В других странах смартфон получит восьмиядерный процессор Exynos 9810 с частотой 2,9 ГГц. Samsung Galaxy S9 будет обладать 4 ГБ оперативной памяти, Galaxy S9+ – 6 ГБ. Объем встроенного флеш-накопителя у обоих смартфонов составит 128 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Помимо этого, Galaxy S9 получит 12 Мп основную камеру, Galaxy S9+ – двойную основную камеру с сенсорами 12+12 Мп. Обе модели имеют возможность переключаться между режимами f/1.5 и f/2.4. Фронтальная камера у обеих новинок на 8 Мп с аппертурой f/1,7. Ёмкость аккумулятора у Galaxy S9 составит 3000 мАч, а в Galaxy S9+ – 3500 мАч, будет поддерживаться технология беспроводной и быстрой зарядки Также стоит отметить наличие модуля беспроводной связи Bluetooth 5.0, порта USB-C, сканера радужной оболочки глаза и стерео-динамиков. Работать оба аппарата будут под управлением ОС Android 8.0 Oreo.

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится в воскресенье, 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. С 28 февраля начнется прием предварительных заказов, а в период с 9 по 15 марта пользователи будут получать свои телефоны. В свободной продаже новинки будут доступны с 16 марта.