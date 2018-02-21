Смартфон Apple iPhone SE 2 все же покажут в этом году

Ровно два года назад, весной 2016, в продажу без особого шума поступил смартфон Apple iPhone SE в корпусе пятого поколения и начинкой от поколения шестого. Аппарат вызвал ажиотажный спрос и до сих пор продается очень и очень хорошо, и в этом году, по всей вероятности, свет увидит второе его поколение.

Apple iPhone SE 2

Согласно последней информации, смартфон Apple iPhone SE 2 будет представлен этим летом, причем в самом его начале – в период с 4 по 8 июня в рамках конференции WWDC 2018. Здесь Apple по традиции покажет ряд своих новинок, как аппаратных, так и программных, так что будет интересно - все ждут в первую очередь iOS 12, чтобы она была не такой глючной, как iOS 11.

У нового Apple iPhone SE 2 не будет моноброви в стиле iPhone X ввиду экрана меньшей диагонали, но зато ему достанется металлический корпус стеклянная панель сзади для беспроводной зарядки. О дизайне смартфона информации нет, но едва ли он останется прежним, поскольку ему уже шесть лет, и он давно устарел. Вероятнее всего, Apple iPhone SE 2 срисуют либо с седьмого, либо с восьмого Айфона, что, вне всяких сомнений, окажет положительное влияние на рост его продаж. Apple iPhone SE 2, по слухам, обзаведется экраном на 4,2 дюйма, CPU A10 Fusion, 32 или 128 Гб ROM и 2 Гб RAM, а вот Face ID не будет – будет только Touch ID, что не может не радовать.

Максим Мишенев, MobileDevice


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