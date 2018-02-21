«Живое» фото смартфона Sony Xperia XZ2 Compact

В сеть выложена фотография некоего неанонсированного смартфона, в описании которой написано, что это Sony Xperia XZ2 Compact. Мобильник имеет все шансы предстать перед публикой на MWC 2018, вот только слово Compact никак не относится к нему – взгляните на толщину его корпуса.



На снимке новый Sony Xperia XZ2 Compact показан сбоку и лежит рядом с моделью Sony Xperia X5 Compact, которая минимальной толщиной тоже похвастаться не может. Как уверяют источники, это именно прототип, и к финальному устройству он имеет лишь формальное отношение, но в нем уже прослеживаются определенные черты готового дизайна. В смартфоне не будет входа под наушники, а дактилоскоп поместят на его тыльную панель.



Экран Sony Xperia XZ2 Compact хоть и получит диагональ 5 дюймов, но соотношение его сторон в то же время составит 18:9. Тем не менее, рамки на фото более чем заметны, так что уникальным дизайном Sony порадовать не сможет. К характеристикам мобильника относятся батарея 3000 мАч, 64 Гб постоянной памяти, ОЗУ на 4 гигабайта и две камеры на тыльной панели с матрицами на 19 и 8 Мп. Такие спецификации вполне вероятны, но вот упомянутый топовый процессор Qualcomm 845 здесь явно не к месту: или источник ошибся, или нас ждет очень странный флагман размерами чуть больше iPhone SE по цене полноразмерных моделей Samsung и Xiaomi.