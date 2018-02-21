Windows Phone 7.5 и 8.0 больше не получают оповещения и обновления плиток

Microsoft с 20 февраля 2018 года намерена прекратить поддержку мобильных push-оповещений в смартфонах под управлением ОС Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8.0 – сообщает официальное сообщество Microsoft .

Таким образом, смартфоны больше не будут получать оповещения и обновления «живых» плиток, а также станет недоступна функция поиска смартфона «Find my phone».