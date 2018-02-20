В AnTuTu прошел тестирование игровой смартфон Xiaomi

Nanchang Black Shark Technology, которая является дочерней компанией Xiaomi, готовит к выпуску новый игровой смартфон Black Shark. Грядущая новинка уже успела засветится в популярном бенчмарке AnTuTu, и благодаря этому стали известны его некоторые спецификации.

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Black Shark получит экран с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея пока неизвестна. Аппаратной основой геймерского смартфона станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630 и с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 ГБ. Работать грядущая новинка будет под управлением ОС Android 8.0.

Black Shark

В тестах AnTuTu Xiaomi Black Shark набрал 270 000 баллов. Дебют игрового смартфона, вероятно, состоится в нынешнем году.


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