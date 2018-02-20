Опубликованы новые пресс-фото флагманов Samsung Galaxy S9/S9+
Смартфоны Samsung Galaxy S9/S9+ уже полностью рассекречены, хотя до их анонса остается еще около недели. Весь мир уже в курсе их аппаратных возможностей и дизайна, и сегодня в сеть утекли их официальные пресс-рендеры, так что внешность обоих аппаратов изменениям уже не подлежит.
Презентация Samsung Galaxy S9/S9+ пройдет в солнечной Барселоне в рамках нулевого дня работы выставки Mobile World Congress 2018, и состоится сие мероприятие уже буквально на этой неделе, в воскресенье. Смартфоны получили те же экраны, что и их предшественники – Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9 и диагоналями 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Разрешение у них идентичное – 2960х1440 точек. Изменилась лишь толщина рамок – по бокам их и так нет, а верхняя и нижняя стали заметно тоньше, плюс нельзя не отметить наличие чуть более угловатого корпуса, в стиле Note 8.
Samsung Galaxy S9/S9+ выйдут на процессорах Samsung 9810 или Qualcomm 845 в зависимости от региона и будут работать на ОС Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой Experience. Младшую модель оснастят 4 Гб ОЗУ, а у старшей будет уже 6 Гб RAM, тогда как емкость ROM будет варьироваться от 64 до 128 гигабайтов. Еще одно отличие S9 от S9+ заключается в фотокамере – она будет одинарной и двойной соответственно. Старт продаж Samsung Galaxy S9/S9+ состоится 8 марта этого года.
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