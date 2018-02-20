Опубликованы новые пресс-фото флагманов Samsung Galaxy S9/S9+

Смартфоны Samsung Galaxy S9/S9+ уже полностью рассекречены, хотя до их анонса остается еще около недели. Весь мир уже в курсе их аппаратных возможностей и дизайна, и сегодня в сеть утекли их официальные пресс-рендеры, так что внешность обоих аппаратов изменениям уже не подлежит.



Презентация Samsung Galaxy S9/S9+ пройдет в солнечной Барселоне в рамках нулевого дня работы выставки Mobile World Congress 2018, и состоится сие мероприятие уже буквально на этой неделе, в воскресенье. Смартфоны получили те же экраны, что и их предшественники – Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9 и диагоналями 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Разрешение у них идентичное – 2960х1440 точек. Изменилась лишь толщина рамок – по бокам их и так нет, а верхняя и нижняя стали заметно тоньше, плюс нельзя не отметить наличие чуть более угловатого корпуса, в стиле Note 8.

