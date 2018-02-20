У Xiaomi Mi 7 будет собственная уникальная система Face ID

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 7 не намерен ни в чем уступать своим конкурентам, в особенности яблочным. Аппарат, презентация которого состоится в начале этой весны, получит уникальную систему распознавания лиц, которой не потребуется много места на лицевой панели, так что делать вырез в экране под нее точно не станут.

Xiaomi Mi 7

Face ID в Xiaomi Mi 7 будет работать на базе сразу нескольких датчиков, которые поместят в верхней рамке экрана минимальной толщины. Подробности о системе пока не раскрываются. Сам смартфон задаст жару вообще всем флагманам 2018 и тем более 2017 годов, поскольку внутри него будут находиться сразу 8 Гб оперативной памяти, процессор Qualcomm 845 на 8 ядер с адаптером Adreno 630 и модемом LTE X20, а также, внимание, батарея емкостью 4480 мАч.

На лицевой панели смартфона разместят экран 18:9 с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD+, так что это будет не только мощное, но и весьма компактное решение – для любителей лопат Xiaomi выпустит Plus-версию, а затем Mi Mix 2S и полноценный фаблет Mi Max 3. В состав Xiaomi Mi 7 войдут до 256 Гб постоянной памяти, ОС Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 9, два слота под SIM-карты, модуль NFC и двойная камера на 16 Мп на тыльной панели. После релиза цена смартфона составит от 470 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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