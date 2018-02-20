Смартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодии

В этом году холдинг HMD Global выпустит очень много смартфонов и телефонов Nokia, и большинство из них выйдет уже в текущем полугодии. Ранее появились слухи о подготовке смартфона с пятью основными камерами, и он может выйти во второй половине года под названием Nokia 8 Pro.



Смартфон Nokia 8 Pro, по слухам, заменит собой модель Nokia 10 и станет самым мощным камерофоном за всю историю финского бренда, но, если посмотреть на приложенное изображение, то пять основных камер на нем увидеть не получится. Тем не менее, они все же есть, но скрыты от глаз: в мобильнике применена хитрая технология «вращающегося зума», предложенная Zeiss и реализованная в виде поворотного диска с отверстиями под различные модули камер. Это позволит вручную выбирать две или три матрицы с различной оптикой под различные условия съемки, что упростит разработчикам задачу по созданию ПО для камеры – им уже не придется склеивать пять фотографий в одну.



Nokia 8 Pro – это не финальное название аппарата, так что его вполне могут переименовать, к примеру, в тот же Nokia 10, если потребуется. Пока что известно, что в него встроят процессор Qualcomm 845, а его экран лишится рамок и получит соотношение сторон 18:9. На данный момент это самый ожидаемый смартфон от Nokia, и даже флагман Nokia 9 уже не так интересен. Его, кстати, покажут уже через неделю на MWC 2018.