Производители чехлов подтвердили дизайн Nokia 9

В сети опубликована серия фото-рендеров чехлов для смартфона Nokia 9, которые подтверждают предыдущие слухи о новом флагмане финского производителя.

Уже можно быть уверенным, что новинка получит изогнутый по бокам дисплей, двойную основную камеру с оптикой Carl Zeiss, двойную фронтальную камеру, и дактилоскопический сканер, который расположится на задней панели.

Предположительно, Nokia 9 оснастят 5,5-дюймовым OLED-дисплеем, который будут обрамлять узкие рамки. Аппаратной основой нового флагмана станет процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроеннного флеш-накопителя составит от 64 гб до 128 ГБ.

Помимо этого, Nokia 9 будет обладать дойной основной камерой с модулями 12+13 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп. Емкость аккумулятора достигнет 3250 мАч. Работать флагман будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Официальний релиз Nokia 9 состоится 25 февраля, в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.